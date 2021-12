Arles Galerie De natura rerum Arles, Bouches-du-Rhône David Djaoui, grand prix du livre d’archéologie Galerie De natura rerum Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

David Djaoui, grand prix du livre d’archéologie Galerie De natura rerum, 19 décembre 2021, Arles. David Djaoui, grand prix du livre d’archéologie

Galerie De natura rerum, le dimanche 19 décembre à 18:00

David Djaoui a reçu le Grand prix 2021 du livre d’archéologie à Narbonne fin novembre… Il nous fait le plaisir de venir partager cet honneur autour d’un verre, dans une librairie qui n’est pas totalement étrangère à son succès selon lui… Ce sera l’occasion d’une dégustation de notre sélection de spiritueux.

Entrée libre

David Djaoui a reçu le Grand prix 2021 du livre d’archéologie à Narbonne fin novembre… Il nous fait le plaisir de venir partager cet honneur autour d’un verre… Galerie De natura rerum 50 rue du Refuge 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-19T18:00:00 2021-12-19T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Galerie De natura rerum Adresse 50 rue du Refuge 13200 Arles Ville Arles lieuville Galerie De natura rerum Arles