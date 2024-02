DAVID CASTELLO-LOPES L’HERMIONE Saint-Brieuc, dimanche 13 octobre 2024.

Auteur, réalisateur, compositeur et journaliste, anciennement chef du service vidéo pour le journal Le Monde, David Castello-Lopes s’est fait connaitre avec la série de sketch «Depuis Quand» diffusé sur Canal où il explique sur un ton humoristique l’origine des «choses de la vie».Il réalise depuis 2020 «Suisse ?» une rubrique pour la chaine de télévision RTS décryptant les clichés sur le pays en y apportant un regard caustique ainsi que la chronique «Intéressant» pour le magazine 28 minutes sur Arte . L’usage de chansons humoristiques au sein de ses rubriques lui a permis de se faire connaitre auprès d’un large public sur les réseaux sociaux atteignant régulièrement le top tendance YouTube et ses chansons étant reprises des milliers de fois sur Internet. Poursuivant l’exploration de ces thématiques avec une chronique hebdomadaire sur Europe 1 intitulé «Les Origines» où il revient sur la naissance de choses auxquelles personne ne s’intéresse, comme le tipex ou les spams, etc.

Tarif : 36.00 – 36.00 euros.

Début : 2024-10-13 à 18:00

Réservez votre billet ici

L’HERMIONE RUE PIERRE DE COUBERTIN 22000 Saint-Brieuc 22