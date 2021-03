Queaux En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir Queaux, Vienne David Buzz & Phil Garbancito En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir Queaux Catégories d’évènement: Queaux

Vienne

David Buzz & Phil Garbancito En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir, 7 août 2021-7 août 2021, Queaux. David Buzz & Phil Garbancito

En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir, le samedi 7 août à 20:30

David Buzz & Phil Garbancito —————————- ### Cocktail rock / reggae / ska / musette / latino David et Philippe reprennent la route en duo : guitares, batteries, percussions, samplers… Musiciens globe-trotters, ils ont notamment joué dans la Mano Negra, Radio Bemba, la Ventura, Calypso Rose, Rumbaristas, Che Sudaka, P18, Les Patrons, Color humano, Gaétan Roussel, Flor del Fango… A travers leurs compos et quelques reprises, ils vous embarquent avec leur énergie positive et leur bonne humeur pour une soirée festive, et Rock’n roll !

Entrée libre, réservation conseillée

Musiciens globe-trotters, ils ont notamment joué dans la Mano Negra, Radio Bemba, la Ventura, Calypso Rose, Rumbaristas, Che Sudaka, P18, Les Patrons, Color humano, Gaétan Roussel, Flor del Fango… En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir 3 ter rue du stade 86150 Queaux Queaux Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-07T20:30:00 2021-08-07T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Queaux, Vienne Autres Lieu En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir Adresse 3 ter rue du stade 86150 Queaux Ville Queaux