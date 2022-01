David Bressat « True Colors » imfp Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

imfp, le mardi 25 janvier à 19:00

[http://www.obstinato.fr](http://www.obstinato.fr)et arrangeur, David Bressat est présent sur la scène jazz en France et à l’étranger. Le quintet True Colors joue et rentre en interaction avec le public où chacun peut sentir le souffle des cuivres, deviner les improvisations qui se dessinent, sursauter au gré des humeurs d’une rythmique enragée, entre force et fragilité. Web : www.obstinato.fr TRUE COLORS, le nouvel album de David Bressat « David Bressat enregistre un épanouissant collectif ! » Télérama « Un disque très convaincant ! » Jazz News « Le pianiste compose et joue d’une même main de coloriste. » Jazz Magazine « Un superbe album au jazz intemporel » Musicologie.org Charles Clayette : Batterie Florent Nisse : Contrebasse David Bressat : Piano Eric Prost : Sax / Ténor Aurélien Joly : Trompette

De 6 à 15€ / gratuit pour les étudiants Imfp et les – de 12 ans

♫JAZZ♫ imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence

2022-01-25T19:00:00 2022-01-25T21:00:00

