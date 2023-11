David Bressat Quintet 38Riv Jazz Club Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Le samedi 02 décembre 2023

de 21h30 à 22h30

Le samedi 02 décembre 2023

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 20 à 25€

Tarif sur place : 23 à 28€

Concert Jazz —

La presse en parle : « Le quintet ne se contente pas de livrer de la musique à son du public, mais bien des moments d’émotion captés dans des lieux chargés d’histoire » Radio-Jazz

Compositeur et arrangeur, le pianiste David Bressat est un musicien actif et reconnu sur la scène jazz en France et à l’étranger. Il a notamment joué aux côtés de musiciens de renom comme Marcus Strickland (album en 2011), Dave Lieman, Dee Dee Bridgewater ou encore le trompettiste David Enhco. David a enregistré une vingtaine d’album dont neuf sous son nom et a joué dans de multiples formations en solo, trio, quartet, quintet..et même Big Band. En novembre 2022, David Bressat sort son 3ème album Live « Constellation », distingué « Must » TSF Jazz et « Indispensable » Jazz News.

David Bressat : piano

Aurélien Joly : trompette

Eric Prost : saxophone

Florent Nisse : contrebasse

Charles Clayette : batterie

38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/6

Clémentine Buray