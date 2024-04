DAVID BLEU Les 9 Salopards Marseille, jeudi 11 avril 2024.

DAVID BLEU ♫♫♫ Jeudi 11 avril, 21h30 Les 9 Salopards PRIX LIBRE + ADHESION

Début : 2024-04-11T21:30:00+02:00 – 2024-04-11T23:30:00+02:00

Fin : 2024-04-11T21:30:00+02:00 – 2024-04-11T23:30:00+02:00

les 9 salopards sont heureux de vous présenter DAVID BLEU

https://www.youtube.com/watch?v=MyCXOu66YCw

» De prières énervées en incantations lancinantes, la voix multiforme de DAVID BLEU t’emmène dans son univers envoûtant et festif sur fond de disto, de loop, de beatbox et de chœurs ; une énergie authentique et perchée, comme un patchwork cousu de fils punk, de broderies a capella, dont le vocaliste a le secret. »

