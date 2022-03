DAVID AZENCOT Toulouse, 12 mars 2022, Toulouse.

DAVID AZENCOT LA COMÉDIE DE TOULOUSE 16 Rue Saint-Germier Toulouse

2022-03-12 21:30:00 – 2022-03-12 LA COMÉDIE DE TOULOUSE 16 Rue Saint-Germier

Toulouse Haute-Garonne

23 EUR Ces derniers mois, David Azencot a beaucoup réfléchi. Il a essayé d’être solidaire, ouvert aux autres, résilient, de faire le point, comme tout le monde.

Parce que plus rien ne sera comme avant, quoi qu’il en coûte, tout ça tout ça.

Et puis, il a écrit un nouveau spectacle et en passant, il a trouvé une solution radicale à la surpopulation, qui nous permettra enfin de ne plus empiéter sur l’habitat naturel des pangolins, des chauves-souris et de Pierre Ménès.

Un spectacle optimiste, bienveillant et inclusif, dans la limite des stocks disponibles.

Ça va aller

Spoiler Alert : le monde de demain, c’est maintenant, et c’est pas mieux qu’hier.

Ces derniers mois, David Azencot a beaucoup réfléchi. Il a essayé d’être solidaire, ouvert aux autres, résilient, de faire le point, comme tout le monde.

Parce que plus rien ne sera comme avant, quoi qu’il en coûte, tout ça tout ça.

Et puis, il a écrit un nouveau spectacle et en passant, il a trouvé une solution radicale à la surpopulation, qui nous permettra enfin de ne plus empiéter sur l’habitat naturel des pangolins, des chauves-souris et de Pierre Ménès.

Un spectacle optimiste, bienveillant et inclusif, dans la limite des stocks disponibles.

LA COMÉDIE DE TOULOUSE 16 Rue Saint-Germier Toulouse

dernière mise à jour : 2022-02-21 par