David Aubaile Trio – « Trafiquants » Release Party // La Petite Halle La Petite Halle Paris, jeudi 14 mars 2024.

Le jeudi 14 mars 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

« Trafiquants »… un album joyeux et transgressif, le manifeste dʼun kleptomane musical généreux, et le foisonnant journal de bord dʼun explorateur, dʼun flibustier du son.

Le David Aubaile Trio est un triangle équilatéral. David Aubaile, installateur du projet et compositeur de cette musique, Chris Jennings et Karim Ziad jouent à armes égales ; et ces trois amis rompus à la scène et à la spontanéité, qui se côtoient et jouent ensemble depuis de nombreuses années, s’ingénient à se passer le relais du lead musical.

S’il a roulé sa bosse aux côtés de Brigitte Fontaine, Oumou Sangare, Ziggy Marley, Blick Bassy, Oxmo Puccino, Salif Keita, ou Julien Lourau (…), il a également, au fil des années produit de saisissantes créations personnelles (« Thinko », « Hima », « Dolce Ostinato »). Son monde musical ignore les frontières et il aime à se définir comme une sorte de « trafiquant » de musique, un « spécialiste de rien », qui ne maîtrise fondamentalement aucune tradition ou folklore mais a eu la chance de sʼen imprégner in situ, lors de ses nombreux périples à travers le monde.

Un aperçu ? https://www.youtube.com/watch?v=KE3lfDK8cCQ…

Plus d’infos : https://davidaubaile.com/

__________________________________

INFOS PRATIQUES

La Petite Halle :

211 Avenue Jean-Jaurès, 75019, Paris

Métro : Porte de Pantin (ligne 5)

Tramway : Porte de Pantin – Parc de la Villette (ligne 3B)

Possibilité de se restaurer sur place

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Vélib -> Cité de la Musique (19.63m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/4j8gnKqWt https://fb.me/e/4j8gnKqWt

David Aubaile Trio – « Trafiquants » Release Party // La Petite Halle