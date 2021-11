DAVID AUBAILE TRIO – DAT – THINKO Le Baiser Salé, 28 janvier 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 28 janvier 2022

de 21h30 à 0h30

payant

David Aubaile entend aujourd’hui déplacer et dépasser les traditions musicales pour créer sa mélodie. Qu’importent les définitions, les à qui-à quoi, les lignes droites et les héritages directs. La forme est jazz : le son d’un piano, d’une contrebasse et d’une batterie ; pas d’artifices, pas de synthétiseurs, une base vibratoire simple et lisible…

« Décompositions déliées de la batterie, souplesse de la contrebasse, grooves, harmonies lumineuses et échappées virevoltantes du piano », Francois Marinot – JAZZMAG

« Les compositions semblent habitées par une énergie instinctive », Louis-Julien Nicolaou – TELERAMA Sortir

« Un emmêlement avisé, à la fois méditerranéen et européen. David Aubaile transforme le fond grâce aux langages rencontrés sur sa route » « Que d’émotions, un disque de feeling », Mylène Mauricrace – JAZZ NEWS – RADIOCAMPUS

Après avoir participé à d’innombrables projets autour du monde avec de grands artistes et musiciens, il comprend que Belleville, Bamako, Yerevan, Alger, Tôkyô, Buenos Aires, Istanbul ou Belgrade ont créé une confluence dans sa tête et sa chair, et décide que sa musique deviendra son propre métissage, sa digestion du voyage. Il entend aujourd’hui déplacer et dépasser les traditions musicales pour créer sa mélodie. Qu’importent les définitions, les à qui-à quoi, les lignes droites et les héritages directs.

Il en sort des morceaux harmoniquement simples, musiques à la fois européennes et méditerranéennes, souvent sur des rythmes impairs, dits boiteux. Des rythmes en 5, en 7, en 11 temps, loin d’un manichéisme binaire aliénant : des chiffres premiers, à l’image de la vie : simple en apparence et si pleine de méandres, où l’équilibre n’est pas toujours dans la conformité qu’on croit. La forme est jazz : le son d’un piano, d’une contrebasse et d’une batterie ; pas d’artifices, pas de synthétiseurs, une base vibratoire simple et lisible… Une des formes les plus atemporelles pour ne pas l’emporter sur le fond. Et qui d’autres que Karim Ziad, maître des tambours mondialement reconnu, et Chris Jennings, contrebassiste tout terrain, pour épauler ce projet ?

Dans un monde troublé et hésitant, cette musique à la fois sobre et complexe prend tout naturellement un sens politique, comme une ouverture et un espace où des rythmes vivent et respirent au même titre que des gens cohabitent, co-vivent. Dans un moment où on cherche à murer la vie, elle revendique le droit de faire vivre simplement des entités spatiales ensemble. La musique est espace, et quelles que soient les métriques, c’est juste l’espace de l’unité qui compte. Tout ne fait qu’un.

DAVID AUBAILE piano, CHRIS JENNINGS cbasse, KARIM ZIAD batterie

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)



Contact : + 33 1 42 33 37 71 https://www.lebaisersale.com/agenda https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale

D.A