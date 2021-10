David AUBAILE & Frédérique DEVILLE Sunset & Sunside, 18 novembre 2021, Paris.

Ensemble, ils osent un jazz aux rythmes impairs et méditerranéens, des rubatos de musique de chambre, des mélodies imagées jusqu’à la fresque sonore.

David Aubaile (piano) et Frédéric Deville (violoncelle) écrivent une musique très lisible et positive, empruntant sans artifice une forme classique dont le caractère atemporel ouvre sur l’émotion. Dans les compositions originales de Dolce Ostinato, leurs mélodies sont intimement mêlées à une solide orchestration rythmique, ancrée au croisement de leurs parcours parallèles. L’un est pianiste autodidacte quand l’autre a un parcours de violoncelliste classique, le second est investi dans la création contemporaine quand le premier pratique le jazz et ses dérivés. Ensemble, ils osent un jazz aux rythmes impairs et méditerranéens, des rubatos de musique de chambre, des mélodies imagées jusqu’à la fresque sonore. Comme cette pochette, qui dévoile un classicisme saturé d’éléments musicaux bigarrés et iconoclastes, parfois anachroniques, engrangés par leurs deux vies vagabondes.

