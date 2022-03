David Aubaile et Julien Tekeyan présentent “HiMA” Le Hasard Ludique, 13 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 13 avril 2022

de 20h00 à 22h00

payant

David Aubaile et Julien Tekeyan présenteront “HiMA” sur la scène du Hasard Ludique, à l’occasion de sa sortie chez Profile-on-air / UVM Distribution / Idol le 15 avril 2022.

HiMA, c’est de la musique avec looping « organique » entièrement live entre deux instruments, entre deux complices, en l’occurence David Aubaile, magnifique virtuose du piano et de la flûte (ici au piano / claviers / FX) et Julien Tekeyan (à la batterie / percussions / looping). HiMA est leur évasion, une façon de dire et de jouer l’immédiateté ensemble, de s’attacher à la seule contrainte d’être curieux et d’improviser en familiers sur des chemins inconnus. Ils partent d’un mot pour faire une phrase, d’un son pour composer une pièce, d’un rythme pour en bâtir d’autres ; ils déforment, bouclent et rebouclent, comme une vivante exploration du son. Si bien qu’HiMA s’enracine ici pour déborder là, et que l’improvisation jazz croise une énergie tantôt électro, tantôt contemporaine ou même pop.

En appelant leur duo HiMA, de l’Arménien « maintenant », David Aubaile et Julien Tekeyan s’imposent la vitalité d’un sur-le-champ permanent et nous livrent une expression musicale organique, faite de risque et d’engagement. HiMA rappelle le concept d’immédiateté dans la musique instrumentale improvisée.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen Paris 75018

