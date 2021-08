Saint-Victoret Saint-Victoret Bouches-du-Rhône, Saint-Victoret Dave & Michèle Torr Saint-Victoret Saint-Victoret Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Victoret

Dave & Michèle Torr Saint-Victoret, 19 septembre 2021, Saint-Victoret. Dave & Michèle Torr 2021-09-19 15:00:00 15:00:00 – 2021-09-19 17:00:00 17:00:00 Odéon Bd Charles de Gaulle

Saint-Victoret Bouches-du-Rhône Saint-Victoret 25 25 Retrouvez les deux grands chanteurs Dave et Michèle Torr pour un concert exceptionnel Dave & Michèle Torr en concert à St Victoret Retrouvez les deux grands chanteurs Dave et Michèle Torr pour un concert exceptionnel dernière mise à jour : 2021-07-30 par Provence Tourisme (ADT13) Provence Tourisme (ADT13)Provence Tourisme (ADT13)

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Victoret Autres Lieu Saint-Victoret Adresse Odéon Bd Charles de Gaulle Ville Saint-Victoret lieuville 43.41219#5.24269