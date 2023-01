Dave Holland Trio New Morning, 10 mars 2023, Paris.

Le vendredi 10 mars 2023

de 19h30 à 22h00

. payant Tarif New Morning : 34.10 EUR

Dernier album : « Another Land »

Bassiste virtuose, compositeur, leader, après des débuts avec Miles Davis, il joua avec les héros du free jazz, Sam Rivers et Anthony Braxton avec qui il grava l’inoubliable « Conference of the Birds ». Tout en accompagnant les plus grands, il monta ses propres formations, dont son célèbre quintet au sein duquel brillèrent Steve Coleman, puis Chris Potter. Dave Holland est un bassiste, compositeur et chef d’orchestre dont la passion pour l’expression musicale de tous les styles et le dévouement à la création d’ensembles musicaux toujours innovants ont propulsé une carrière professionnelle de plus de 50 ans et lui ont valu les plus grands honneurs dans son domaine, notamment plusieurs Grammy Awards et le titre de NEA Jazz Master en 2017.

Référence en matière de basse acoustique et électrique, ayant grandi à une époque où les genres musicaux – jazz, rock, funk, avant-garde, folk, musique électronique et autres – se mélangeaient librement pour créer de nouvelles voies musicales. Holland s’est d’abord fait connaître au sein de groupes révolutionnaires dirigés par des légendes telles que Miles Davis, Stan Getz, Sam Rivers, Betty Carter et Anthony Braxton, ainsi qu’en collaborant avec des artistes tels que Chick Corea, Gary Burton, Jack DeJohnette et John McLaughlin. Il est donc aujourd’hui plus célèbre pour les groupes qu’il continue de réunir, d’enregistrer et de jouer avec – des ensembles qui vont des duos et trios aux big bands, et qui comptent souvent des musiciens comme Steve Coleman, Robin et Kevin Eubanks, Jason Moran, Chris Potter, Eric Harland, parmi beaucoup d’autres qui étaient destinés à devenir des vedettes. La priorité constante qui relie tous les projets de Holland est un sens constant du défi – pour lui-même, ses collègues musiciens et ses auditeurs. Ses commentaires sur cette force motrice de sa carrière font office de credo personnel.

== Line up ==

Dave Holland (Basse), Kevin Eubanks (Guitare), Eric Harland (Batterie)

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

Contact : https://www.newmorning.com/20230310-5648-dave-holland-trio.html https://www.facebook.com/events/1127435554574006/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

