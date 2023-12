Dave Holland Trio New Morning Paris, 9 avril 2024, Paris.

Le mardi 09 avril 2024

de 19h00 à 21h00

de 21h30 à 23h00

.Tout public. payant Tarif New Morning : 31.90 EUR

Bassiste virtuose, compositeur, leader, après des débuts avec Miles Davis, il joua avec les héros du free jazz, Sam Rivers et Anthony Braxton avec qui il grava l’inoubliable «Conference of the Birds»

Dave Holland est un bassiste, compositeur et chef d’orchestre dont la passion pour l’expression musicale de tous les styles et le dévouement à la création d’ensembles musicaux toujours innovants ont propulsé une carrière professionnelle de plus de 50 ans et lui ont valu les plus grands honneurs dans son domaine, notamment plusieurs Grammy Awards et le titre de NEA Jazz Master en 2017.

Holland est une référence en matière de basse acoustique et électrique, ayant grandi à une époque où les genres musicaux – jazz, rock, funk, avant-garde, folk, musique électronique et autres – se mélangeaient librement pour créer de nouvelles voies musicales. Il a été l’un des principaux membres d’une génération qui a contribué à faire passer la basse jazz de son héritage swing et post-bop à l’effervescence et à l’excitation multidisciplinaire de l’ère moderne, en élargissant les capacités mélodiques et expressives de l’instrument. La technique virtuose et le sens rythmique de Holland, nourris par un respect ouvert d’un formidable éventail de styles et de sons, sont largement vénérés et restent très demandés. À ce jour, on peut entendre son jeu sur des centaines d’enregistrements, dont plus de trente en tant que leader sous son propre nom.

== Line up ==

Dave Holland (Basse), Kevin Eubanks (Guitare), Eric Harland (Batterie)

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

