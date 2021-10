DAVE BRISTOW QUINTET Le Baiser Salé, 14 décembre 2021, Paris.

“Unknown Unknown”, une aventure inconnue dans laquelle nous entraîne le Dave Bristow Quintet !

Le pianiste originaire de Grande-Bretagne est heureux de pouvoir jouer pour ce projet avec quatre des artistes les plus talentueux qu’il a rencontrés. Avec une personnalité forte et différente qui se ressent à travers leurs instruments, chacun apporte vraiment quelque chose. Chaque fois que Dave improvise sur ses chansons, c’est comme si l’on y ajoutait une nouvelle couche. Ils le poussent à explorer des parties de ses compositions dont il ignorait l’existence…

Dave Bristow écrit une musique qui se situe sur un spectre irrégulier, très personnel et difficile à mesurer, qui s’échelonne entre mélodie, structure, harmonies osées et chaos imprévisible. Pour clarifier cette formulation un peu vague et sans doute prétentieuse, il aime citer comme influences directes les deux albums « grand ensemble » de Thelonious Monk Big Band and Quartet in Concert et Thelonious Monk Orchestra at Town Hall, l’album Directions In Music : Live At Massey Hall de Herbie Hancock, Roy Hargrove et Michael Brecker, ainsi que la bande originale « Final Fantasy VII » de Nobuo Uematsu.

DAVE BRISTOW piano, OLGA AMELCHENKO sax alto, CHRISTIAN ALTEHÜLSHORST trompette, GABRIEL PIERRE cbasse, GUILLAUME PREVOST batterie

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

