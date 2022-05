Davalada 2022 Argences en Aubrac, 8 octobre 2022, Argences en Aubrac.

Davalada 2022 Ste Geneviève sur Argence Argences en Aubrac

2022-10-08 – 2022-10-09

Ste Geneviève sur Argence Argences en Aubrac 12420

25 EUR Argences en Aubrac Nous avons tout mis en œuvre pour vous offrir une belle Davalada 2022 !

(Sachant que nous serons toujours tenus de respecter les dispositions sanitaires du moment).

Samedi

9h à 12h30 ou 13h30 à 17h : escapade photo avec Loz’Aubrac, Photographe, 30€/demi-journée, inscriptions à l’OT.

14h au centre culturel : Atelier apprentissage des danses folkloriques Avec « La Bourrée de l’Argence », gratuit.14h au gymnase : Exposition photo avec « Loz’Aubrac »14h : Place des Tilleuls : Randonnée « patrimoine local »

2€, inscription à l’OT.

14h : Place de l’église: Randonnée découverte de l’Argence

2€, inscription à l’OT.

14h30 au gymnase : « Sur les traces de la loutre d’Europe » :

présentation de ce charmant mustélidé, promenade dans les environs, recherche de traces et d’indices attestant sa présence.Par la Ligue pour la Protection des Oiseaux.

5€, inscription à l’OT.

Dimanche

Grande randonnée sportive et gourmande de 21km sur l’Aubrac au fil de l’Argence, haltes et pauses dans des burons, convivialité et découverte des produits du terroir.

7h30 à 10h00: Gymnase. Accueil des randonneurs. Pointage des participants et petit café pour bien démarrer la journée

Départ en car vers le lieu du départ du parcours

8h45 à 12h00: pause café

9h40 à 12h55: casse-croûte du matin.

11h25 à 14h45 : apéritif

12h10 à 15h25: repas Aligot / Boeuf Fermier Aubrac

14h00 à 16h25: Pause Café

15h35 à 18h00: Pré-arrivée à Vitrac en Viadène

15h45 à 18h30 : Arrivée au gymnase

Lo Mercat (Marché de Pays : les producteurs locaux et les commerçants vous proposent des produits du terroir à déguster ou à emporter).

Une belle randonnée gourmande, de buron en buron, en traversant les pâtures et les sublimes paysages de l’Aubrac !

stegenevieve@wanadoo.fr +33 5 65 66 19 75 https://www.argencetourisme-aubrac.com/davalada/inscription/

