Dava 9 L’Art Dû Marseille, vendredi 24 mai 2024.

Sacha Béhar & Augustin Shackelpopoulos débarquent à Marseille !

Au carrefour du journalisme et de la rave party, les deux éditorialistes préférés des Français (hors Corse et DOM-TOM) font le tour des sujets qui ont bouleversé l’actualité de l’année.



Après avoir rempli les salles parisiennes les plus prestigieuses (bar Les Écuries et théâtre Le Métropole), tourné dans toute la France (Rennes et Nantes) ainsi que dans le monde entier (Bruxelles et Liège), Sacha Béhar & Augustin Shackelpopoulos débarquent à Marseille !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 19:30:00

fin : 2024-05-24

L’Art Dû 83 rue Marengo

Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

