D’autres – Tiphanie Bovey-Klameth, 24 mars 2021-24 mars 2021, Marseille.

D’autres – Tiphanie Bovey-Klameth 2021-03-24 20:00:00 20:00:00 – 2021-03-26 Théâtre Les Bernardines 17 Boulevard Garibaldi

Marseille Bouches-du-Rhône

9 22 Un drame frappe la petite communauté villageoise de Borbigny, un village dans les nuages alpins animé par la rage folle de se « tenir vivant » !



La soirée de gym annuelle de Borbigny – de la création des costumes à la chorégraphie finale en passant par la mise en place de la salle et le réglage des saluts – devient le théâtre d’une galerie de personnages investissant une énergie considérable dans de petites choses, où les rapports sociaux, les obsessions et les passions triviales, s’emmêlent.



Face au drame qui les touche, tous se démènent pour « se tenir vivants », avec application et maladresse. D’une manière à la fois savoureuse et dramatique, ils affrontent les petites tragédies et les grands tracas, révélant la puissance et l’absurde des situations quotidiennes. Seule en scène, Tiphanie Bovay-Klameth érige avec bravoure et piquant des figures familières ou des inconnus qui l’animent. Et fait de ceux qui la touchent des héros tragiques, des figures comiques dont la bizarrerie, l’humanité, les névroses et les luttes singulières se font l’écho universel de toutes les communautés locales et régionales.



Texte, mise en scène : Tiphanie Bovey-Klameth

Avec Tiphanie Bovey-Klameth

Un drame frappe la petite communauté villageoise de Borbigny, un village dans les nuages alpins animé par la rage folle de se « tenir vivant » !

Un drame frappe la petite communauté villageoise de Borbigny, un village dans les nuages alpins animé par la rage folle de se « tenir vivant » !

Un drame frappe la petite communauté villageoise de Borbigny, un village dans les nuages alpins animé par la rage folle de se « tenir vivant » !



La soirée de gym annuelle de Borbigny – de la création des costumes à la chorégraphie finale en passant par la mise en place de la salle et le réglage des saluts – devient le théâtre d’une galerie de personnages investissant une énergie considérable dans de petites choses, où les rapports sociaux, les obsessions et les passions triviales, s’emmêlent.



Face au drame qui les touche, tous se démènent pour « se tenir vivants », avec application et maladresse. D’une manière à la fois savoureuse et dramatique, ils affrontent les petites tragédies et les grands tracas, révélant la puissance et l’absurde des situations quotidiennes. Seule en scène, Tiphanie Bovay-Klameth érige avec bravoure et piquant des figures familières ou des inconnus qui l’animent. Et fait de ceux qui la touchent des héros tragiques, des figures comiques dont la bizarrerie, l’humanité, les névroses et les luttes singulières se font l’écho universel de toutes les communautés locales et régionales.



Texte, mise en scène : Tiphanie Bovey-Klameth

Avec Tiphanie Bovey-Klameth