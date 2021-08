D’autres Théâtre le douze dix-huit, 11 mars 2022, Le Grand-Saconnex.

du vendredi 11 mars 2022 au dimanche 13 mars 2022 à Théâtre le douze dix-huit

Dans la salle communale du petit village de Borbigny, tout le monde met la main à la pâte pour organiser la traditionnelle soirée de gym annuelle. Chacun s’active et s’affaire pour le bon déroulement de l’évènement. Malgré le deuil qui frappe cette communauté, on se démène pour « rester vivant ». Spectacle drôle et émouvant, « D’autres » est joué par une talentueuse comédienne aux multiples facettes. Dans ce premier solo, Tiphanie Bovay-Klameth érige en personnages de théâtre ces gens familiers ou inconnus qui l’animent, faisant de ceux qui la touchent des héros tragiques, des figures comiques. Comme un documentaire sur la vie de gens ordinaires, pour en montrer la violence, la grandeur, la cruauté et la beauté. C’est par son seul jeu et l’imagination du public qu’elle donne à voir ces personnages dans leurs rapports sociaux. Elle dresse leurs portraits avec humour, tendresse et affection. Compagnie TBK Conception, écriture et jeu : Tiphanie Bovay-Klameth Collaboration à la mise en scène : Alain Borek Collaboration à l’écriture : Alexis Rime Assistanat à la mise en scène : Adrien Knecht, Marion Chabloz, Alexis Rime Régie lumières et générale : Guillaume Gex Administration : Mariana Nunes

PT 25.- / TR 20.-

Théâtre le douze dix-huit Chemin du pommier 9 Le Grand-Saconnex



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T20:00:00 2022-03-11T21:30:00;2022-03-12T20:00:00 2022-03-12T21:30:00;2022-03-13T18:00:00 2022-03-13T19:30:00