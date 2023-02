D’AUTRES LUMIERES SALLE POIREL, 24 mars 2023, NANCY.

D’AUTRES LUMIERES SALLE POIREL. Un spectacle à la date du 2023-03-24 à 20:30 (2023-03-23 au ). Tarif : 20.0 à 40.0 euros.

OPERA NATIONAL DE LORRAINE (1-1035105-2-1035106-3-1035107) Présente: ce spectacle. Un génie qu’est déjà Mozart en 1778, lorsqu’il écrit sa 31e symphonie pour le public parisien. Mais un génie méprisé : venu dans la capitale française pour s’y faire un nom et lancer sa carrière, il en repartira vaincu et défait, ayant perdu sa mère et ses espoirs de grandeur, vers la détestée Salzbourg et son joug dégradant. Orchestre de l’Opéra national de Lorraine Direction musicale: Marta Gardoliñska Violons: Julien Chauvin, Chouchane Siranossian Antoni Habel Symphonie en fa majeur Joseph Bologne de Saint-George Symphonie concertante pour deux violons et orchestre en sol majeur, opus 13 Anne-Amélie de Brunswick Erwin et Elmire, ouverture Wolfgang Amadeus Mozart Symphonie n°31 en ré majeur, dite Paris, K.297/300N Téléphone acces PMR : 03 83 85 30 60

SALLE POIREL NANCY 3 rue Victor Poirel Meurthe-et-Moselle

