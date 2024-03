D’autres Douceurs, par la Compagnie Lily Berte Plestin-les-Grèves, samedi 20 avril 2024.

Conférence gesticulée, ludique et sérieuse, sur thème du sucre industriel et de comment en combattre l’addiction

Quand on commence à pointer son attention sur le sucre de fabrication humaine, on réalise que son rôle et sa place sont prépondérants et exemplaires dans toute l’histoire du capitalisme, jusqu’à nos jours un produit très lucratif, toxique et addictif… Un produit phare de l’industrie alimentaire, qui agit comme une drogue, un shoot, une promesse de plaisir facile et immédiat. Nous en consommons chaque jour… depuis la petite enfance… chaque matin dès le réveil… On n’imagine même pas qu’on pourrait s’en passer complètement…et puis comment, d’ailleurs ? à moins de rencontrer d’autres qui l’auraient fait !?

La Compagnie Lily Berte s’inscrit dans la ligne du théâtre social et celle des mouvements d’éducation populaire. La création, poésie, danse, théâtre, musique comme un acte subversif, une manière de se relier et de réenchanter le monde. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 17:00:00

fin : 2024-04-20

Manoir du Porjou

Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne

