Dauphins et faune marine

2022-08-10 09:30:00 09:30:00 – 2022-08-10 18:15:00 18:15:00 Une croisière naturaliste exceptionnelle !

Partez à la découverte de la Faune Marine, de la baie du Mont-Saint-Michel à l’archipel anglais des Minquiers en passant par les îles Chausey : oiseaux marins, phoques gris, grands dauphins et de somptueux paysages maritimes.

Mini-croisière d’environ 8h avec escale à Chausey + mini-conférences à bord, commentaires en direct et activités pour les enfants.

Horaires du jour (rdv devant la gare maritime de Granville / retour au port de Granville) : 9h30 / 18h15

Prévoir le pique-nique.

50€ – 12 ans.

60€ – 18 ans.

80€ / adulte.

Tarif réduit pour les groupes (1 place gratuite par groupe de 6).

Réservation au 06 23 57 45 88 ou sur www.birding-msm.com (Réservation Bateau “Faune Marine”). Une croisière naturaliste exceptionnelle !

