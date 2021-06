D’aujourd’hui à demain – Récital : Vincent Lhermet, accordéoniste Cluny, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Cluny.

D’aujourd’hui à demain – Récital : Vincent Lhermet, accordéoniste 2021-07-10 12:00:00 – 2021-07-10 13:00:00 Salle capitulaire de l’Abbaye Place du 11 août

Cluny Saône-et-Loire

EUR 8 8 Au sein de la salle capitulaire de l’Abbaye de Cluny, le festival D’Aujourd’hui à Demain reçoit pour cet ultime concert de midi le jeune et virtuose accordéoniste Vincent Lhermet. Il est assurément l’un des musiciens de sa génération au parcours le plus singulier. Diplômé de l’Académie Sibelius d’Helsinki dans la classe de Matti Rantanen, du Conservatoire de Paris et de l’Université Paris-Sorbonne, il est le premier accordéoniste titulaire d’un doctorat d’interprète en France.

> Œuvres de Johann Sebastian Bach, Tomàs Bordalejo, Jean-Philippe Rameau et Georges Aperghis (création)

> Avec Vincent Lhermet (accordéon)

