EUR 8 8 Pour ce second concert de midi, D’Aujourd’hui à Demain accueille le formidable guitariste argentin Tomàs Bordalejo, à mi-chemin entre tradition argentine du tango et création, dans le cadre de la magnifique Hostellerie du Potin Gourmand. Éloigné des académismes musicaux, Tomàs Bordalejo se nourrit tant des mondes sonores qu’il côtoie que des échanges avec les musiciens pour construire une musique aussi abstraite que vivante et personnelle. Au cours de ce concert, un hommage sera rendu par Christophe Roy au compositeur Camille Roy (1934-2020).

> Musiques traditionnelles argentines et œuvre de Camille Roy (première audition)

> Avec Tomàs Bordalejo (guitare) et le concours de Christophe Roy (violoncelle)

