D’aujourd’hui à demain – Récital : Noémï Schindler, violoniste Blanot, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Blanot.

D’aujourd’hui à demain – Récital : Noémï Schindler, violoniste 2021-07-08 12:00:00 – 2021-07-08 13:00:00 Église Saint Martin Le Bourg

Blanot Saône-et-Loire Blanot

EUR 8 8 Pour ce premier concert de midi, Noëmi Schindler, très attachée à défendre la musique nouvelle, s’empare de son violon baroque et moderne pour un programme qui s’annonce passionnant et captivant. Elle sera accompagnée du percussionniste et compositeur Jean-Pierre Drouet pour un récital totalement inédit donné dans le village de Blanot au sein de l’Église Saint-Martin, magnifique représentante du premier art roman.

> Oeuvres de Tomàs Bordalejo, Johann Sebastien Bach, Salvatore Sciarrino, Camille Roy et Jean-Pierre Drouet (création)

> Avec Noëmi Schindler (violon) et le concours de Jean-Pierre Drouet (percussions)

