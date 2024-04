D’aujourd’hui à demain Récital de violon et piano Place du 11 août 1944 Cluny, mardi 9 juillet 2024.

L’un des moments très attendus du festival par ce duo qui avait enchanté le public l’année précédente.

Un superbe programme avec la monumentale Sonate à Kreutzer de Beethoven, une pièce étonnante d’Alain Besson, (Ce double de notre être) , et, en création, une nouvelle œuvre de la compositrice ukrainienne Alla Zagaykevich, commande du festival.

Le compositeur Bernard Cavanna poursuit l’écriture de son cycle d’études pour piano dédié à Ninon Hannecart-Ségal (création 2023). Dans ce concert, nous découvrirons deux études, 4 et 5, (Sixtes et tierces mineures, Gleiten) données ici en création.

> Œuvres de Beethoven, Alain Besson, Alla Zagayevich, Bernard Cavanna

> Avec Noëmi Schindler (violon), Ninon Hannecart-Ségal (piano) 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-09 20:30:00

fin : 2024-07-09 23:00:00

Place du 11 août 1944 Farinier de l’Abbaye

Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté daujourdhuiademain@orange.fr

