D’aujourd’hui à demain – Récital Christophe Roy, violoncelle & Christophe Henry, piano Château, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Château.

D’aujourd’hui à demain – Récital Christophe Roy, violoncelle & Christophe Henry, piano 2021-07-07 20:30:00 – 2021-07-07 23:00:00 Église de Château Le Bourg

Château Saône-et-Loire Château

5 5 EUR Le pianiste Christophe Henry se joint au violoncelliste Christophe Roy en cette deuxième soirée du festival dans la charmante petite église perchée sur les hauteurs de Château. Un récital qui invite le spectateur à replonger dans un vaste répertoire passionnant, de Webern à Stroe en passant par Debussy et Janácek, et à découvrir de nouvelles créations contemporaines de Tomàs Bordalejo et Bernard Cavanna. Une éblouissante soirée en perspective.

> Œuvres de Anton Webern, Leos Janácek, Claude Debussy, Bernard Cavanna (création), Tomàs Bordalejo (création) et Aurèle Stroe

> Avec Christophe Roy (violoncelle) et Christophe Henry (piano)

