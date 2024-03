D’aujourd’hui à demain KomboÏ Théâtre Les Arts Cluny, dimanche 7 juillet 2024.

Une soirée imaginée à partir du parcours si particulier du percussionniste Florent Jodelet, soliste de l’Orchestre National de France, qui est également un insatiable curieux et découvreur d’horizons musicaux inexplorés. Ceci souvent, à partir de rencontres musicales et humaines exceptionnelles.

Ce concert qui se déroulera en deux parties comme une histoire de deux de ces rencontres: d’une part le grand percussionniste indien Manjunath B.C., extraordinaire musicien et rythmicien virtuose, issu de la grande tradition musicale du Sud de l’Inde, d’autre part l’étonnante pianiste et claveciniste Ninon Hannecart-Ségal, découverte notamment à Cluny lors du concert d’ouverture du Festival 2023.

La première partie se déroule autour de pièces de Jean Pierre Drouet et Manjunath B.C. C’est un voyage aux multiples allers retours entre deux mondes, deux cultures, deux grandes traditions.

La seconde partie donne à entre la pièce mythique de Iannis XENAKIS Komboï, pour clavecin amplifié et percussions. Elle sera accompagnée de la pièce Anaphores de François-Bernard MÂCHE.

Co-production de l’ensembleTM+

> Œuvres de Jean-Pierre Drouet, Manjunath B.C, Iannis Xenakis, François-Bernard Mâche

> Avec Ninon Hannecart Ségal et Manjunath B.C 15 15 EUR.

