D’aujourd’hui à demain – Guy Livingston, récital de piano Cluny, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Cluny.

D’aujourd’hui à demain – Guy Livingston, récital de piano 2021-07-10 20:30:00 – 2021-07-10 23:00:00 Théâtre Les Arts Place du marché

Cluny Saône-et-Loire

5 5 EUR Le fameux pianiste américain Guy Livingston fera son retour à Cluny, où il avait joué voici une dizaine d’années, dans un tout nouveau et très étonnant programme, donné ici en première audition. Né au Tennessee, diplômé de Yale, NEC et du Conservatoire royal des Pays-Bas, Guy Livingston propose un programme insolite et poétique : « À l’image du

silence » où il n’y a pas de surprise sans certitude. Une soirée riche en découvertes autour d’un piano tout en contraste.

> Œuvres de de David Dramm (création française), Louis Andriessen (création française), Jean-Charles François (création mondiale), Anton Webern, Mees van Dreil (création), John Cage, George Crumb… Et film muet de William Kentridge avec partition de Philip Miller

> Avec Guy Livingston (piano)

