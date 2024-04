D’aujourd’hui à demain Groupe régional d’improvisation Parc abbatial Cluny, lundi 8 juillet 2024.

D’aujourd’hui à demain Groupe régional d’improvisation Parc abbatial Cluny Saône-et-Loire

Plongée dans une grande soirée d’improvisation, par l’une des plus belles affiches du moment !

Initié début 2013 sur une idée de Christine Bertocchi et Didier Petit, le GRI a pour vocation de rassembler musicien•ne•s et comédienne résidant•e•s en Bourgogne- Franche-Comté et ayant une pratique assidue de l’improvisation.

Pour célébrer ses 10 ans d’existence, et avec plus de 80 séances à son actif, le GRI se dévoile. La pérennité de cette entité sur une longue période a permis une connaissance aigüe de l’univers artistique de chacun (présence, jeu, sonorité,…), et l’enrichissement du discours, l’équilibrage des rôles, la complémentarité des positionnements.

Par une pratique collective régulière, le groupe a développé une identité sonore particulière. Les artistes du GRI font partie d’une longue tradition de pratique de la performance artistique et scénique. Cette pluridisciplinarité apportée par chacun a vocation à nourrir la création. Telle une entité mouvante et surprenante, le GRI évolue dans la forme de sa pratique pour aller à la rencontre du public. Le GRI se dévoile, création collective, mettra en jeu des formes scéniques incluant une large part d’improvisation. Cette création montrera la vitalité et la multiplicité de la pratique de l’improvisation musicale, en grand ensemble.

Avec: Christine BERTOCCHI, voix ; Jacques DI DONATO, clarinettes ; Corinne FRIMAS, jeu ; Benoît KELLER, contrebasse ; Daunik LAZRO, saxophone baryton ; François MERVILLE, batterie,percussions ; Will MENTER, sculptures sonores ; Jouk MINOR, sarrussophone, saxophone sopranino ; Guillaume ORTI, saxophones ; Didier PETIT, violoncelle ; Olivier PY, saxophones, flûte ; Guillaume ROY, alto ; Lucie TAFFIN, accordéon 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-08 20:30:00

fin : 2024-07-08 23:00:00

Parc abbatial Cour du musée

Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté daujourdhuiademain@orange.fr

L’événement D’aujourd’hui à demain Groupe régional d’improvisation Cluny a été mis à jour le 2024-04-03 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II