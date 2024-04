D’aujourd’hui à demain Ensemble Offrandes Le Bourg Cluny, mercredi 10 juillet 2024.

Après la création d’un premier Livre de madrigaux (2020-2021) d’après Dino Campana, le compositeur Martin Moulin s’est à nouveau emparé de la matière textuelle inépuisable issue des Chants orphiques de Dino Campana (1885- 1932) pour en tirer un Deuxième livre.

À la manière des glorieux madrigalistes italiens Gesualdo, Marenzio, Monteverdi… qui, aux confins des XVIème et XVIIème siècles, donnèrent toute sa voilure au genre, les alliages

de voix, du solo au quintette a cappella, renouvellent sans cesse le jeu de l’écoute. Tout comme les formes aux voix multiples de ces temps anciens, ce Deuxième livre, dans un style évidemment bien différent, active également un échange entre la musique qui se déploie et le lieu qui l’accueille et la démultiplie.

Ce Deuxième livre sera ainsi présenté, en France ou à l’étranger, dans des lieux d’une acoustique suffisamment enveloppante, permettant aux 5 voix de se fondre, pour créer cette texture polyphonique dense, ce bouillon sonore issu de la langue de Campana. C’est le cas de la magnifique église de Chapaize.

Ce concert propose de relier cette écriture contemporaine avec des madrigaux historiques avant de plonger dans le Deuxième livre de madrigaux de Martin Moulin, des madrigaux de Monteverdi seront donnés, dans une mise en perspective de l’écoute.

> Avec Amélie Raison, soprano ; Laura Jarrell, mezzo ; Marine Fribourg, alto ; Ivar Hervieu, ténor ; Olivier Bizot, basse

