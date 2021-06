D’aujourd’hui à demain – Concert-promenade cyclotouristique Cluny, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Cluny.

D’aujourd’hui à demain – Concert-promenade cyclotouristique 2021-07-11 – 2021-07-11 Gare de Cluny Ancienne gare

Cluny Saône-et-Loire

EUR 0 0 Le Festival D’Aujourd’hui à Demain n’est pas à cours d’idées pour sa 20ème édition et l’envie de ravir le public, de venir le chercher en dehors des sentiers battus, est plus forte que jamais. Alors, enfourchez votre vélo et laissez-vous surprendre en musique le long des chemins du Clunisois !

> Programmation surprise

> Avec les artistes et musiciens participant au festival et des invités surprises

Événement en partenariat avec l’association la Vie-Cyclette en Clunisois et Les vélos de Cluny, location de vélos

