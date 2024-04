D’aujourd’hui à demain Concert-promenade à vélo La gare Cluny, mercredi 10 juillet 2024.

D’aujourd’hui à demain Concert-promenade à vélo La gare Cluny Saône-et-Loire

Concert promenade et programme surprise brodé par les musiciens invités du festival seront à l’ordre du jour avec l’ensemble Fabrique Nomade, l’ensemble Liken, l’ensemble Nomos, Noëmi Schindler, Florentin Ginot et bien d’autres!

> Programmation surprise

> Avec les artistes et musiciens participant au festival et des invités surprises EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-10 10:30:00

fin : 2024-07-10 12:00:00

La gare Ancienne gare de Cluny

Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté daujourdhuiademain@orange.fr

