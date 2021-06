Cluny Cluny Cluny, Saône-et-Loire D’aujourd’hui à demain – Concert-performance pour public et 111 vélos ! Cluny Cluny Catégories d’évènement: Cluny

Saône-et-Loire

D’aujourd’hui à demain – Concert-performance pour public et 111 vélos ! Cluny, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Cluny. D’aujourd’hui à demain – Concert-performance pour public et 111 vélos ! 2021-07-09 18:30:00 – 2021-07-09 19:30:00 Parking de la Poste Chemin du Prado

Cluny Saône-et-Loire EUR 0 0 « Nul besoin d’être musicien pour interpréter Eine Brise. Tous les vélos, équipés de préférence d’une sonnette sont les bienvenus , petites roues acceptées…” – MaurIcio Kagel

Le festival D’Aujourd’hui à Demain vous donne rendez-vous à 18h30 sur le parking de la Poste, derrière l’Abbaye, pour une performance collective qui vous mènera dans les ruelles de Cluny jusqu’à l’Hostellerie du Potin Gourmand. Une performance musicale et à vélo, à ne manquer sous aucun prétexte ! Merci de nous le signaler si vous êtes sans vélo, nous vous le fournirons ! > Œuvre de Mauricio Kagel > Avec les musiciens invités du festival et vous toutes et tous ! Événement en partenariat avec l’association la Vie-Cyclette en Clunisois et Les vélos de Cluny, location de vélos « Nul besoin d’être musicien pour interpréter Eine Brise. Tous les vélos, équipés de préférence d’une sonnette sont les bienvenus , petites roues acceptées…” – MaurIcio Kagel

