D’aujourd’hui à demain Concert d’ouverture: Le violoncelle dans tous ses états Eglise de Blanot Cluny, samedi 6 juillet 2024.

Christophe Roy s’est entouré de quelques jeunes et brillants violoncellistes, parvenus au terme de leurs études supérieures. Jean Sébastien Bach , bien sûr, et son ultime sixième suite , puis la Sonate de Bernd Aloïs Zimmermann, point de départ dès 1960, de toute l’écriture du violoncelle contemporain, toutes deux proposées par Christophe Roy laisseront ensuite la place à deux grandes œuvres, les trois Strophes d’Henri Dutilleux , et le très rarement joué quatuor de violoncelles Hiérophonie 1, de Yoshihisa Taïra.

En conclusion de ce programme, les violoncellistes accepteront le violon de Noëmi Schindler (!) pour la sublime et nécessaire Sonate de Maurice Ravel.

> Œuvres de JS Bach, Bernd Alois Zimmerman, Henri Dutilleux, Yoshihisa Taïra

> Avec Christophe Roy, Valentin Proix, Marie Coste, Dannili Garcia Marin, Marie Céline Jules, Elise Delaunay (violoncelles), Noëmi Schindler (violon) 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 18:00:00

fin : 2024-07-06 23:00:00

Eglise de Blanot Bourg

Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté daujourdhuiademain@orange.fr

L’événement D’aujourd’hui à demain Concert d’ouverture: Le violoncelle dans tous ses états Cluny a été mis à jour le 2024-03-19 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II