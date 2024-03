DAU La Gaîté Lyrique Paris, samedi 4 mai 2024.

DAU DAU en concert exceptionnel à la Gaîté Lyrique ! Le finaliste de l’émission Nouvelle École (saison 2) promet un show grandiose. Samedi 4 mai, 19h30 La Gaîté Lyrique Sur réservation

Début : 2024-05-04T19:30:00+02:00 – 2024-05-04T23:30:00+02:00

Après la sortie de son dernier EP ‘Dennis’ suivi d’un show électrique à la Maroquinerie le 15 septembre dernier, complet en quelques jours et une tournée en France et en Suisse, DAU revient fouler la scène avec un concert exceptionnel à la Gaîté Lyrique à Paris le samedi 04 mai prochain. Véritable tornade scénique, emportant la foule avec lui dans son univers survolté et mystique, DAU dévoilera une facette supplémentaire de son art cette année et lors de cette date unique. Un show qui fait la promesse d’une véritable expérience visuelle et sonore, animé par la puissance et l’énergie du rappeur.

Le finaliste très remarqué de la saison 2 de l’émission Nouvelle École sur Netflix continue donc de déployer son univers artistique riche et puissant en donnant rendez-vous aux adeptes de rap et de mélodie mais aussi aux amateurs de performances scéniques au sens large tant le show s’annonce grandiose.

