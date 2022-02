Date de clôture du concours d’écriture Ti ar vro – L’Ôté Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Ti ar vro – L’Ôté, le dimanche 3 avril à 23:30

Le texte, rédigé en breton, peut être envoyé jusqu’au 3 avril.. La limite maximum de la production est fixée à 4 830 signes incluant les espaces. Pourquoi 4 830 signes ? Parce que c’est le nombre d’habitants de la Bretagne historique, à savoir 4,830 millions. Une seule production par participant sera acceptée.

Participation libre

Thème du concours : Promenade d’un.e breton.ne solitaire Ti ar vro – L’Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes d’Armor

2022-04-03T23:30:00 2022-04-03T23:59:00

