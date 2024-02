Dätcha Mandala + The Twin souls + Dynamite shakers Salle Diff’art Parthenay, samedi 16 mars 2024.

DÄTCHA MANDALA

Le power trio Dätcha Mandala fait un arrêt à Parthenay pour un concert inédit, marquant la réouverture de la Salle Diff’art !

Dätcha Mandala est réputé pour ses concerts à l’énergie époustouflante et sa générosité sur scène. Le trio embarque en quelques minutes le public dans son univers fait de compositions originales aussi puissantes que variées.

THE TWIN SOULS

Duo rock né de la relation fusionnelle des deux frères Martin et Guilhem Marcos, et de leur vision commune d’un groupe de rock loin des codes, The Twin Souls forgent leur réputation en parcourant les routes de France, de salles en festivals.

DYNAMITE SHAKERS

À tout juste 20 ans, les quatre esthètes de Dynamite Shakers ont déjà quelques centaines de concerts à leur actif. Une batterie, deux guitares et une basse voilà le résumé d’un groupe qui ne demande qu’à jouer une musique qui prône l’authenticité. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

Salle Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@sallediffart.com

