Mérignac Le Krakatoa Gironde, Mérignac Dätcha Mandala + special guests Le Krakatoa Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Dätcha Mandala + special guests Le Krakatoa, 4 mars 2022, Mérignac. Dätcha Mandala + special guests

Le Krakatoa, le vendredi 4 mars 2022 à 20:30

Pour cette soirée, l’objectif est clair, Dätcha Mandala prend sa revanche sur la tournée de HARA, perturbée par la pandémie mondiale. Comme une renaissance, un nouveau départ et avec la volonté de ne rien lâcher, une soirée spéciale, “à la maison”, s’impose pour honorer la sortie de ce deuxième album dans le contexte que l’on connaît. Et quoi de mieux pour cela que de vous proposer une soirée exceptionnelle durant laquelle, le trio Bordelais au plus de 600 dates en France et en Europe, proposera son set du HARA Tour mais agrémenté d’invités choisis parmi ses dernières rencontres musicales et artistiques faites sur la route. Rendez-vous pour une soirée absolument unique le vendredi 4 mars dès 20h dans le chaud cratère du Krakatoa de Mérignac.

Adhérents : 8€ ; Prévente : 10€ ; Tarif enfant : 5 €

TRANSROCK présente Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Mérignac Arlac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T20:30:00 2022-03-04T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Le Krakatoa Adresse 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Ville Mérignac lieuville Le Krakatoa Mérignac