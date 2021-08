Dätcha Mandala Parc du Bois fleuri, 11 septembre 2021, Lormont.

Dätcha Mandala

Parc du Bois fleuri, le samedi 11 septembre à 20:00

Trio Bordelais composé de Nicolas Sauvey à la basse et au chant, Jérémy Saigne à la guitare et JB Mallet derrière les fûts. Dätcha Mandala c’est un voyage entre rock heavy et puissant, une folk traditionnelle et quelques incursions tribales venues d’Orient ou encore d’Afrique du Nord. Après 10 ans de carrière et quelques tournées remarquées, Dätcha Mandala vient de signer un second album convaincant, Hara, toujours fortement imprégné de l’esprit blues-rock 70’s. C’est l’occasion ce soir de découvrir ou redécouvrir ce groupe qui fait aujourd’hui partie des noms à connaître du rock français. Restauration sur place. ### Datcha Mandala – Live at Le Krakatoa [https://www.youtube.com/watch?v=gdYu63NoUuA](https://www.youtube.com/watch?v=gdYu63NoUuA)

Entrée libre

Concert d’ouverture de la saison culturelle 2021-2022, organisé en partenariat avec Musiques de Nuit Diffusion.

Parc du Bois fleuri Rue Lavergne Lormont Lormont Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T20:00:00 2021-09-11T23:00:00