visite de musée Datcha Ivan Tourguéniev Bougival, 16 septembre 2023, Bougival.

UNE MAISON-MUSÉE

En 1983, la Datcha devient un musée, à l’initiative de l’Association des Amis d’Ivan Tourgueniev, Pauline Viardot et Maria Malibran et de son créateur, Alexandre Zviguilsky, chercheur en littérature au CNRS, passionné de l’écrivain, du lieu et de son histoire littéraire. (lien avec l’association)

Dans ce lieu charmant, au milieu des bois, voisin de la maison des Viardot, se sont croisés des grands noms de la littérature et des arts comme Guy de Maupassant, Alexandre Dumas, Alphonse Daudet, Emile Zola, Henry James, Camille St Saens, Gabriel Fauré, ainsi que des intellectuels russes.

Ivan Tourguéniev, homme de lettres russe, européen avant l'heure, se fait construire à Bougival, sur le même terrain que la propriété de Pauline et Louis Viardot, un chalet de style «datcha ». Ainsi, au plus près de ses très chers amis, il résidera de 1875 jusqu'à sa disparition en1883. Membre de la « Route Historique des Ecrivains » et de la « Fédération des maisons d'écrivains et patrimoine littéraire », en partenariat avec la Ville, l'association ATVM fait vivre ce lieu magique par les visites.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

