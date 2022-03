Datathon des autrices Bibliothèque Robert Desnos Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-St.-Denis

Datathon des autrices Bibliothèque Robert Desnos, 2 avril 2022, Montreuil. Datathon des autrices

Bibliothèque Robert Desnos, le samedi 2 avril à 10:00

Le premier Datathon montreuillois des autrices c’est samedi 2 avril. La bibliothèque Desnos nous ouvre ses écrans pour qu’on pille de la donnée et qu’on améliore la visibilité des autrices sur le net. On peut venir avec ou sans ordis ; on apprendra guidées par l’association le deuxième texte à faire parler les réseaux. Bonne ambiance de 10h à 16h. On casse la croute ensemble au @Putsch un resto végan très sympa vers 13h.

gratuit

Datathon pour mettre en valeur les autrices du matrimoine Bibliothèque Robert Desnos 14 boulevard Rouget de Lisle, 93100 Montreuil Montreuil Seine-St.-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-St.-Denis Autres Lieu Bibliothèque Robert Desnos Adresse 14 boulevard Rouget de Lisle, 93100 Montreuil Ville Montreuil lieuville Bibliothèque Robert Desnos Montreuil Departement Seine-St.-Denis

Bibliothèque Robert Desnos Montreuil Seine-St.-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Datathon des autrices Bibliothèque Robert Desnos 2022-04-02 was last modified: by Datathon des autrices Bibliothèque Robert Desnos Bibliothèque Robert Desnos 2 avril 2022 Bibliothèque Robert Desnos Montreuil Montreuil

Montreuil Seine-St.-Denis