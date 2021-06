Datasandwich : OpenFoodFacts : comment (et pourquoi) cuisiner un commun de la donnée ? Cobalt, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Poitiers.

Datasandwich : OpenFoodFacts : comment (et pourquoi) cuisiner un commun de la donnée ?

Cobalt, le jeudi 1 juillet à 12:00

A l’instar de l’incontournable Wikipedia et du célèbre OpenStreetMap, OpenFoodFacts revendique le statut de « commun de la donnée » : une ressource gérée collectivement au service de l’intérêt général. A partir de son objectif initial de favoriser l’information nutritionnelle en documentant les indications dispersées sur les étiquettes, la communauté et l’association OpenFoodFacts ont étoffé une organisation et des canaux de contributions qui illustrent les enjeux du maintien des communs numériques. Une valeur qui se mesure aussi à son utilité : des nutriscores citoyens aux sites destinés aux personnes allergiques, OpenFoodFacts alimente plus d’une centaine d’applications et de nombreux travaux de recherche. De l’histoire au fonctionnement juridique en passant par les canaux de contribution, nous vous proposons de découvrir ensemble la recette de ce commun alimentaire … avec en point d’orgue un atelier pratique et par équipe pour apprendre à ajouter votre grain de sel à la base de données, tout en découvrant les produits élaborés dans le territoire de Grand Poitiers et ses alentours. Animé par Sylvain LAPOIX, Datajournaliste, DatActivist Nous allons (enfin !) pouvoir nous revoir à Cobalt mais avec un jauge limitée. Comme d’habitude, le sandwich est offert aux 10 premiers inscrits en présentiel. Il est possible de s’inscrire également pour participer en webinaire. Si vous optez pour ce format : -merci de vous munir d’un produit manufacturé de votre région pour pouvoir participer à l’atelier, – le lien de connexion vous sera adressé la veille. Pour celles et ceux qui seront présents à Cobalt, une sélection de produits locaux sera disponible pour la bonne réalisation de l’atelier.

Créé en 2012, la base de données OpenFoodFacts fait aujourd’hui figure de référence dans le domaine de l’information nutritionnelle : plus d’un million de produits référencés dans 180 pays !

Cobalt 5, rue victor hugo, 86000 Poitiers Poitiers Vienne



