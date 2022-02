Dataquitaine Cobalt, 10 février 2022, Poitiers.

**Digital Aquitaine** a le plaisir de vous inviter à participer à l’évènement **Dataquitaine** en présentiel et retranscrit en direct à Cobalt ! C’est déjà la 5ème édition de cet évènement, et celle-ci vise à organiser un forum ouvert autour des questions qui dérivent de l’optimisation, l’Intelligence Artificielle et de la Recherche Opérationnelle, avec un focus particulier sur les problématiques liées à la gestion de grandes masses de données. Le réseau **SPN**, partenaire de l’événement pour le territoire Nord-Aquitain, propose une session présentielle pour assister et interagir en direct à la retransmission des conférences Dataquitaine 2022. Une animation est prévue sur place pour que les participants présents puissent poser des questions et échanger avec les intervenants qui seront à Bordeaux. Un dispositif hybride inédit pour cet événement ! **Cette journée porte sur 6 thèmes principaux :** – Récupération des données – Structuration des données – Mise à disposition des données – Analyse des données – Recherche Opérationnelle – Intelligence Artificielle Ces différents thèmes seront illustrés et animés par les entreprises et les laboratoires de la région Nouvelle-Aquitaine qui ont été sélectionnées par le Comité de relecture, celles-ci interviendront avec des présentations de 30 minutes chacune. Intervenant : **Yves Caseau**, directeur systèmes d’information et digital du groupe **MIchelin** et membre de l’**Académie des technologies.** **Gratuit, sur inscription** : [https://my.weezevent.com/dataquitaine-2022-spn-poitiers](https://my.weezevent.com/dataquitaine-2022-spn-poitiers) À **Cobalt**, 5 Rue Victor Hugo, Poitiers Organisé par le **SPN** et **Digital Aquitaine.** Pour participer en présentiel, merci de présenter un **pass vaccinal valide** ! Retrouvez toute la programmation événementielle de Cobalt ici : [https://www.cobaltpoitiers.fr/programmation/](https://www.cobaltpoitiers.fr/programmation/)

