Inria Saclay – Ile-de-France, le lundi 13 décembre à 09:00

Suite au succès des précédentes éditions, le **Workshop DATAIA « Safety & AI »** dédié à la fiabilité de l’intelligence artificielle revient en décembre avec pour objectif de rassembler des chercheurs et des industriels des disciplines concernées pour partager les connaissances et les enjeux du domaine, consolider une communauté de recherche ancrée localement et ouvrir la voie à la construction de projets communs. **Cette 3ème édition du Workshop DATAIA « Safety & AI » se tiendra le 13 décembre 2021, au centre Inria Saclay – Ile-de-France et en ligne**. Elle est organisée par un comité scientifique constitué de François Terrier (CEA), Pablo Piantanida (CentraleSupélec), Thomas Robert (Télécom Paris), Philippe Dague (Université Paris-Saclay), Michel Batteux (SystemX) et Frédéric Chazal (DATAIA / Inria). ### **Au programme :** Durant toute une journée se succèderont des exposés d’académiques et d’industriels invités, des sessions posters et des discussions en panels pour lesquels nous lançons un appel à contributions. Nous aurons notamment le plaisir d’accueillir **Marc Schoenauer**, Directeur de recherche au centre Inria Saclay – Île-de-France, personnalité de référence dans le domaine de l’IA qui milite notamment pour l’anticipation des risques éthiques liés à l’IA. Nous consacrerons également une session spéciale dédiée au programme Confiance.ai, plus gros programme de recherche technologique du plan AI for Humanity qui doit faire de la France un des pays leader de l’IA. _Le programme détaillé de la journée sera publié prochainement._

Inria Saclay – Ile-de-France 1 Rue Honoré d’Estienne d’Orves, 91120 Palaiseau Palaiseau Essonne



2021-12-13T09:00:00 2021-12-13T19:30:00