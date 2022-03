DATABINE B◎ULIMIE L’Embobineuse, 19 mars 2022, Marseille.

DATABINE B◎ULIMIE

L’Embobineuse, le samedi 19 mars à 19:00

– DÈS 19H – KERMESSE DE SOUTIEN À DATA – CONCERT ET MANGER DANS LE JARDINET – VEILLE DE CARNAVAL – EXTRAVAGANCE DE CONCERTS ET BRUITAGES PERFORMATIFS En soutien à la médiathèque des enfants terribles aux musiques troublées, l’Embobineuse vous invite à une soirée pleine de musique haute performance jouée au doigt. C’est la veille du carnaval, tout est permis et ce sera l’occasion d’inaugurer le char combiné CUVE / Embo / Data. ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎ CHIEN FER punk cajun / k7a2bal / Bruxelles Chien Fer = Drywud, actif compilateur de musiques sur des K7 qu’il vend sous le manteau (2€) sur son label bien nommé K7A2BAL. Avec Chien Fer il transcrit des chansons cajun en français. Avec pour thématiques l’alcool, le sexe et la pauvreté, la musique cajun est déjà assez trash, alors jouées fort avec une boîte à rythme et un banjo saturé, c’est fort de café. Une bouteille de brandy premier prix dans une main, un poulet mort dans l’autre. [https://soundcloud.com/chienfer](https://soundcloud.com/chienfer) ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎ SHITTY SHED rhythmic finger in the noize / Errata tapes / Villefranche de Rouergue Shitty Shed c’est l’alias rhythmic noise de la démoniaque Notre-Dame des Lourdes : un solo boîte à rythme et disto, le tout est joué au doigt, c’est une véritable performance de haut vol attention les yeux ! Le résultat est dense, dansant, dance, dans les dents. [https://erratac20series.bandcamp.com/…/vol-31-fear-for](https://erratac20series.bandcamp.com/…/vol-31-fear-for)… [https://youtu.be/C8QdOQ2VgFk](https://youtu.be/C8QdOQ2VgFk) ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎ TAMARA GOUKASSOVA pop cordiste / Simple music experience Au violon, au synthétiseur et à la voix, Tamara fait des chansons, nouvelles et anciennes, quelques reprises (de Leonard Cohen à Coil), de belles minutes d’ambient psychédélique, l’écho infini des émotions dans les tubes. [https://kissmyyouth.bandcamp.com/…/a-sit-with-no-view-more](https://kissmyyouth.bandcamp.com/…/a-sit-with-no-view-more) [https://youtu.be/MourSLfjyPk](https://youtu.be/MourSLfjyPk) ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎ CORONAL MASS EJECTION prog cordiste / Marseille Toujours aussi dramatique, toujours aussi épique, néo-eno-one-classical-casual man-band, Coronal Mass Ejection dont le nom n’a d’égal que le drame du quotidien — à la bonne heure. [https://coronalmassejection.bitbucket.io/](https://coronalmassejection.bitbucket.io/) ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎ SURPRIZ ! PERFORMANZ ! Si on dit ce que c’est, ce sera plus des surprises, mais il y aura : des tambours avec Z. Négative et C. Chlore, des blips avec N. Neko, un DJ set dataesque spore injection, peut-être un peu d’opéra avec les parties intimes de J.C.P., voire un concert de plusieurs heures du Deep Reggae Quartet, le backing band de l’émission l’Essoreuse… [https://www.youtube.com/playlist](https://www.youtube.com/playlist)… ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎ • 19h repas 5€, concert jardinet • 21h concerts et performances prix libre (conseillé 6/7 € en soutien à DATA) • adhésion 2021-22 : 2€

L’Embobineuse 11 Boulevard Bouès, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T19:00:00 2022-03-19T02:00:00