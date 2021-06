Data Transparence LA BASE Marseille, 30 juin 2021-30 juin 2021, Marseille.

Cet atelier s’adresse aux collectifs, associations, journalistes ou citoyens qui souhaitent apprendre, améliorer et échanger sur le processus de veille, de recherche et d’analyse de documents et de données publiques administratives. Nous, citoyens, associations, journalistes, etc., avons le droit de savoir ce qui a des répercussions sur notre quotidien. En effet, le Code des Relations entre le Public et l’Administration (CRPA) institue le principe de la liberté d’accès aux documents administratifs à toute personne qui en fait la demande. Le CRPA indique également que « les administrations (…) sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elle détiennent aux personnes qui en font le demande ». Mais l’open data et la transparence administrative peinent à avancer et nous nous heurtons souvent au besoin de veiller, fouiller, chercher, par différents moyens et sur différents supports, ces informations. Cet atelier sera donc l’occasion de mettre en avant ce droit à l’information et de proposer une esquisse de méthodologie pour accéder aux documents administratifs légitimement recherchés par bon nombre de collectifs engagés car permettant une réelle co-construction de l’action publique avec les citoyen.ne.s. Fort de sa labellisation Sud Labs, lieux d’innovation et de médiation numérique en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Donut vous propose son dernier atelier de médiation aux données de la saison. Il sera animé par Eda (plateforme madada.fr, membre de La Quadrature du Net et d’April) et Maurice (fin connaisseur des données et des outils démocratiques, engagé dans de nombreux collectifs citoyens). **Déroulé de l’atelier** : 14h-14h30 : Rencontres et présentations 14h30-15h : Règlementation : que dit la loi ? 15h-15h45 : Veille : où trouver l’information ? 15h45-16h : Pause 16h-16h45 : Demandes CADAs (madada.fr), saisines CADA (cada.fr), recours contencieux devant le Tribunal Administratif (ouvre-boite.fr) 16h45-17h30 : Analyse : quelques exemples et retours d’expérience 17h30-18h : Perspectives **Pensez à prendre votre ordinateur si vous en avez un, et à nous envoyer votre adresse email par message sous l’évènement ou à cette adresse lors de votre inscription : [ledonutmarseille@gmail.com](mailto:ledonutmarseille@gmail.com).** Au plaisir vous retrouver !

Gratuit, Entrée libre sur inscription

« Bien informés, les hommes sont des citoyens. Mal informés, ils deviennent des sujets. » Alfred Sauvy

LA BASE Marseille 3 rue Pierre Roche 13004 Marseille Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône



