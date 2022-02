Data Sandwich – Les données agricoles Cobalt, 10 février 2022, Poitiers.

Data Sandwich – Les données agricoles

Cobalt, le jeudi 10 février à 12:00

Les données agricoles : enjeux écologiques et alimentaire pour une société en transition. Tiraillé entre les débats sur le changement climatique, l’autonomie alimentaire et la biodiversité, le secteur agricole se trouve également au cœur des grands questionnements sur la donnée. Accompagné par les outils numériques dans chaque tâche, les exploitants et exploitantes du Poitou s’inscrivent dans un écosystème complexe. Dans chaque étape du travail de la terre et des bêtes, se croisent production d’information, analyse de paramètres variés (de la météorologie à la biologie animale) ou encore de propriété intellectuelle des logiciels et de leurs contenus. La communauté Urbaine de Grand Poitiers, en partenariat avec l’agri-campus de Venours, vous propose à l’occasion d’un nouveau Data-sandwich, d’explorer le quotidien de jeunes agriculteurs de Grand Poitiers dans leur rapport au numérique. Un temps de présentation et d’échange pour découvrir les enjeux économiques d’une production alimentaire digitalisée, comprendre les questions politiques qui se cachent sous la propriété des données et envisager la façon dont la compréhension et la maîtrise des données agricoles peut servir de levier pour atteindre les objectifs écologiques et alimentaires d’une société en transition. Aidé par le témoignage d’un étudiant en conduite et gestion des exploitations agricoles, **Sylvain LAPOIX de Datactivist**, animera ce 1er datasandwich de l’année 2022. Un grand merci à M. Esquirou, enseignant au lycée de Venours et à l’équipe de Cobalt pour ce datasandwich, en distanciel. La participation est sur inscription. Un lien de connexion vous sera adressé la veille de cet événement. **RDV le 10 février à 12H !** **Gratuit**, sur inscription juste ici : [https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-enjeux-des-donnees-agricoles-10022022-251204739137](https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-enjeux-des-donnees-agricoles-10022022-251204739137) **LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER À TOUS NOS ÉVÉNEMENTS !** **En présentiel à Cobalt (5 rue Victor Hugo, Poitiers)** Organisé par : **Cobalt & Grand Poitiers Open Data**

Gratuit sur inscription

Cobalt 5 Rue Victor Hugo, Poitiers Poitiers Vienne



2022-02-10T12:00:00 2022-02-10T14:00:00