20 cents / Pierre Elahee Data Marseille, 5 janvier 2024, Marseille.

20 cents / Pierre Elahee Vendredi 5 janvier, 19h00 Data De 3 à 6€ + 1€ d’adhésion

Début : 2024-01-05T19:00:00+01:00 – 2024-01-05T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-05T19:00:00+01:00 – 2024-01-05T22:00:00+01:00

20 cents

un duo qui essayent

en route vers le fun musical

accompagnée de leur petits piano sans queu et d’un ordinateur

poésié pop précaire

https://20cents.hotglue.me/

Pierre Elahee (chanson française étrange)

De la chanson en français chelou, de la culpabilité non assumée, des accords à peu près normaux, un doute par note, du stress familial, des textes qu’il croit sincères, des blagues bizarres, de l’amouramitié sans certitude, de la guitare frisante, des paroles écrites ou oubliées et peut-être du synthé.

http://pierreelahee.fr/musiques.php

https://amdnp.bandcamp.com/album/split

A Data 44 rue des bons enfants Marseille

Ouverture des portes : 19h

PAF : 3e-6e + 1e d’adhésion

Fin des concerts : 22h

Data 44, rue des bons enfants 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur