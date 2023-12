Joder Thelma / 300mA Data Marseille, 15 décembre 2023, Marseille.

Joder Thelma / 300mA Vendredi 15 décembre, 19h00 Data Entre 3 & 6€ (+ 1€ d’adhésion)

Joder Thelma

Musique parfois baston, parfois calme, parfois baston-calme. Un peu modulaire + tripotage de K7 + synthé pour enfant + un peu piezos sur n’importe quoi + des pédales

https://joderthelma.bandcamp.com/

300mA

No-Folk Indus. Cartoon chamanique, poésie mécanique et gutturale. Duo formé de Damien Grange et Jean François Plomb : voix, électroniques, guimbarde, cùmbùs, harmonicas, objets, brosses métalliques, tôles, moteurs et piques à brochette… Des genres musicaux se confondent dans un instrumentarium low-tech fragile et délicieusement dissonant. Un cabaret bruitiste de maladresses assumées et de mécaniques débiles. Les contes improvisés digressifs s’étirent tendrement vers de lentes mélopées tribales, effrayantes ou drôles.

https://adamgreendiff.bandcamp.com/album/300ma

A Data 44 rue des bons enfants Marseille

Ouverture des portes : 19h

PAF : 3e-6e + 1e d’adhésion

Fin des concerts : 22h

